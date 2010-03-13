Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 13 марта 2010
Рубин (мол)
13.03.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
48'
Т. Бурлак
52'
Г. Нуров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Замена
А. Мамонов
️️️️
Р. Быков
Замена
С. Джиоев
️️️️
А. Чочиев
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Г. Нуров
Замена
И. Миронов
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Аскаров
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Бранди
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
М. Оздоев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Нуров
ГОЛ! 0:1!
Т. Бурлак
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Васюков
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Шарифи
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
А. Джалилов
Замена
В. Бранди
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
М. Шарифи
Желтая карточка
И. Кухарчук
Желтая карточка
А. Джалилов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
31
Михаил Бадяутдинов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
55
Артем Куклев
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
3-3-2-2
0
Черемисин
7
Дойати
31
Бадяутдинов
2
Кулеша
28
Чернов
52
Котляров
91
Самигуллин
10
Джалилов
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
11
Бикчантаев
3-2-2-3
55
Криворучко
5
Миланович
90
Бурлак
6
Беляев
15
Васюков
33
Шарифи
88
Быков
21
Оздоев
94
Нуров
11
Чочиев
7
Полоз
44
Кухарчук
55
Куклев
55
Куклев
44
Кухарчук
Бранди
39
Умарбаев
39
Умарбаев
Бранди
10
Джалилов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
10
Джалилов
19
Оразсахедов
4
Аскаров
4
Аскаров
19
Оразсахедов
11
Бикчантаев
12
Бранди
12
Бранди
11
Бикчантаев
7
Полоз
27
Миронов
27
Миронов
7
Полоз
94
Нуров
45
Кухарчук
45
Кухарчук
94
Нуров
11
Чочиев
18
Джиоев
18
Джиоев
11
Чочиев
88
Быков
82
Мамонов
82
Мамонов
88
Быков
33
Шарифи
28
Семенов
28
Семенов
33
Шарифи
15
Васюков
33
Гаракоев
33
Гаракоев
15
Васюков
Остались в запасе
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Рубин (мол) - Локомотив (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
Вчера, 10:29
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
Вчера, 10:29
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+