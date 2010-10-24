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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Краснодар
Волга - Краснодар: обзор матча 24 октября 2010
Волга
24.10.2010, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар
24'
О. Марцваладзе (П)
52'
О. Марцваладзе
55'
О. Марцваладзе
73'
Г. Ходжава
12'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Краснодар
Замена
И. Гетигежев
️️️️
О. Марцваладзе
+1
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Пазин
Замена
А. Олейник
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 4:1!
Г. Ходжава
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
А. Михеев
Замена
В. Лешонок
️️️️
Д. Пчелинцев
Желтая карточка
Г. Ходжава
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Яркин
Желтая карточка
С. Яшин
Замена
А. Хазов
️️️️
В. Волков
ГОЛ! 3:1!
О. Марцваладзе
Пас отдал
Г. Ходжава
ГОЛ! 2:1!
О. Марцваладзе
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
С. Рашевский
️️️️
М. Плешан
Желтая карточка
Н. Марков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Марцваладзе
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Михеев
Пас отдал
В. Татарчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
18
Сергей Яшин
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Виталий Волков
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
10
Петар Елич
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Александр Олейник
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Астахов
20
Саджая
88
Наваловский
25
Буйволов
6
Полянин
23
Плешан
18
Яшин
28
Ходжава
9
Шуленин
11
Волков
20
Марцваладзе
3-1-5-1
31
Пчелинцев
13
Марков
14
Мартынович
71
Багаев
11
Пазин
50
Татарчук
25
Шипицин
90
Михеев
2
Сурнев
69
Дедечко
22
Яркин
20
Марцваладзе
3
Гетигежев
3
Гетигежев
20
Марцваладзе
23
Плешан
58
Рашевский
58
Рашевский
23
Плешан
18
Яшин
17
Турсунов
17
Турсунов
18
Яшин
11
Волков
16
Хазов
16
Хазов
11
Волков
31
Пчелинцев
9
Лешонок
9
Лешонок
31
Пчелинцев
25
Шипицин
27
Олейник
27
Олейник
25
Шипицин
22
Яркин
2
Гогниев
2
Гогниев
22
Яркин
11
Пазин
10
Пикущак
10
Пикущак
11
Пазин
Остались в запасе
Волга
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
10
Петар Елич
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
10
Петар Елич
ЦФ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волга - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Локомотив
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