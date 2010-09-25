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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Салют
Краснодар - Салют: обзор матча 25 сентября 2010
Краснодар
25.09.2010, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
2 : 0
Завершен
Салют
18'
Д. Дедечко
55'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Салют
Желтая карточка
В. Чочиев
Желтая карточка
С. Кушов
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Гогниев
Замена
С. Цуканов
️️️️
А. Михеев
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Олейник
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Мартынович
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Григорян
Желтая карточка
Ю. Лайзанс
ГОЛ! 2:0!
С. Гогниев
Пас отдал
Е. Шипицин
Желтая карточка
А. Олейник
ГОЛ! 1:0!
Д. Дедечко
Пас отдал
А. Михеев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Салют
16
Сергей Котов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
50
Владимир Татарчук
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-1-4-2
31
Пчелинцев
71
Багаев
14
Мартынович
15
Калешин
11
Пазин
90
Михеев
25
Шипицин
69
Дедечко
10
Комков
2
Гогниев
27
Олейник
2-4-2-2
16
Котов
25
Жирный
28
Байрыев
77
Афанасьев
21
Коробкин
5
Кушов
32
Чочиев
15
Лайзанс
32
Левшин
93
Роденков
10
Григорян
90
Михеев
39
Цуканов
39
Цуканов
90
Михеев
27
Олейник
9
Лешонок
9
Лешонок
27
Олейник
14
Мартынович
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
14
Мартынович
2
Гогниев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Гогниев
10
Григорян
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Григорян
Остались в запасе
Краснодар
Салют
26
Иван Кнежевич
ЦФ
30
Александр Перов
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
Остались в запасе
26
Иван Кнежевич
ЦФ
30
Александр Перов
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Быков
Статистика матча Краснодар - Салют
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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