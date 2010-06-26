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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - КАМАЗ
Краснодар - КАМАЗ: обзор матча 26 июня 2010
Краснодар
26.06.2010, суббота, 20:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
3 : 2
Завершен
КАМАЗ
2'
А. Пазин
34'
Е. Калешин (П)
67'
М. Комков
22'
С. Сердюков
60'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - КАМАЗ
Желтая карточка
В. Татарчук
Замена
А. Делькин
️️️️
Р. Хисамов
Замена
В. Татарчук
️️️️
Е. Калешин
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Перов
Желтая карточка
С. Гогниев
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
С. Настусенко
Замена
И. Кнежевич
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 3:2!
М. Комков
Пас отдал
А. Яркин
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Олейник
ГОЛ! 2:2!
С. Гогниев
Пас отдал
И. Коронов
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
С. Настусенко
️️️️
А. Шляпкин
Замена
М. Деменко
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
А. Куликов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Е. Калешин
Желтая карточка
А. Перов
ГОЛ! 1:1!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Коронов
15'
Желтая карточка
Р. Хисамов
12'
Желтая карточка
А. Ложкин
ГОЛ! 1:0!
А. Пазин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
25
Максим Деменко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Андрей Утицких
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-2-2
31
Пчелинцев
15
Калешин
91
Куликов
24
Мирошниченко
13
Марков
15
Фатуллаев
11
Пазин
2
Сурнев
10
Комков
27
Олейник
22
Яркин
4-4-2
1
Вавилин
34
Козлов
75
Ложкин
13
Хисамов
4
Гудукин
14
Коронов
13
Шляпкин
33
Кренделев
33
Перов
2
Гогниев
29
Сердюков
22
Яркин
26
Кнежевич
26
Кнежевич
22
Яркин
27
Олейник
71
Багаев
71
Багаев
27
Олейник
2
Сурнев
25
Деменко
25
Деменко
2
Сурнев
15
Калешин
50
Татарчук
50
Татарчук
15
Калешин
13
Шляпкин
77
Настусенко
77
Настусенко
13
Шляпкин
33
Перов
14
Пименов
14
Пименов
33
Перов
33
Кренделев
23
Бреев
23
Бреев
33
Кренделев
13
Хисамов
90
Делькин
90
Делькин
13
Хисамов
Остались в запасе
Краснодар
КАМАЗ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Краснодар - КАМАЗ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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