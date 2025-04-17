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Лацио - Буде-Глимт: обзор матча 17 апреля 2025

Лацио
17.04.2025, четверг, 00:00
Лига Европы, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 10.04.2025
Не начался
Буде-Глимт
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лацио - Буде-Глимт
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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