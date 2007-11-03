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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 03 ноября 2007
Динамо К
03.11.2007, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 15 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
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Статистика матча Динамо К - Металлист
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0
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0
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Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Помощники судьи:
Войтюк
Бердянск Приймак
Симферополь
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
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Динамо К
Металлист
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