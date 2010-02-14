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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Тоттенхэм
Болтон - Тоттенхэм: обзор матча 14 февраля 2010
Болтон
14.02.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
34'
К. Дэйвис
61'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Тоттенхэм
Замена
Т. Коэн
️️️️
М. Тэйлор
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Л. Чхун-Ен
Пенальти не реализован!
Т. Хаддлстоун
Замена
Э. О'Брайн
️️️️
З. Найт
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
+2
Желтая карточка
Д. Дефо
Желтая карточка
М. Тэйлор
+2
Желтая карточка
З. Найт
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
Й. Элмандер
Желтая карточка
У. Паласиос
17'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
(К)
АП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
26
Ледли Кинг
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
18
Риккеттс
31
Стейнссон
31
Тэйлор
16
Гарднер
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
18
Бэйл
26
Кинг
21
Бентли
10
Модрич
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
15
Крауч
9
Дефо
39
Найт
5
О'Брайн
5
О'Брайн
39
Найт
31
Тэйлор
21
Коэн
21
Коэн
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
16
Дэйвис
16
Дэйвис
72
Ли Чхун-Ен
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
Остались в запасе
Болтон
Тоттенхэм
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
22
Стюарт Холден
ЦП
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
22
Стюарт Холден
ЦП
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Болтон - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
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