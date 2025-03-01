Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Престон - Бернли: обзор матча 01 марта 2025

Престон
01.03.2025, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 5th Round
- : -
Не начался
Бернли
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Престон - Бернли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Престон
Бернли
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи
12 ноября 2024, 00:36
«Бавария» интересуется вингером из Чемпионшипа
4 ноября 2024, 23:35
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
31 октября 2024, 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
30 октября 2024, 21:35
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
31 октября 2024, 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
30 октября 2024, 21:35
Прогноз на точный счет матча «Престон» – «Арсенал», Кубок лиги Англии, 1/8 финала, 30 октября 2024 года
29 октября 2024, 10:57
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи
12 ноября 2024, 00:36
«Бавария» интересуется вингером из Чемпионшипа
4 ноября 2024, 23:35
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа 2024, 14:17
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа 2024, 15:15
Больше новостей
Англия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок, 5th Round
Астон Вилла
- : -
28.02.2025
Кардифф
Англия. Кубок, 5th Round
Кристал Пэлас
- : -
01.03.2025
Миллуолл
Англия. Кубок, 5th Round
Престон
- : -
01.03.2025
Бернли
Англия. Кубок, 5th Round
Борнмут
- : -
01.03.2025
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 5th Round
Манчестер Сити
- : -
01.03.2025
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 5th Round
Астон Вилла
- : -
28.02.2025
Кардифф
Англия. Кубок, 5th Round
Кристал Пэлас
- : -
01.03.2025
Миллуолл
Англия. Кубок, 5th Round
Престон
- : -
01.03.2025
Бернли
Англия. Кубок, 5th Round
Борнмут
- : -
01.03.2025
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 5th Round
Манчестер Сити
- : -
01.03.2025
Плимут Аргайл
Последние матчи
Все
Престон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Престон
1 : 1
18.02.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
15.02.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
12.02.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
0 : 1
11.02.2025
Престон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0 : 0
08.02.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Престон
1 : 1
18.02.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
15.02.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
0 : 1
11.02.2025
Престон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0 : 0
08.02.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
2 : 1
31.01.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
15.02.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
12.02.2025
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
0 : 1
08.02.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бернли
1 : 0
04.02.2025
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Портсмут
0 : 0
01.02.2025
Бернли
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 