Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи

«Бавария» интересуется вингером из Чемпионшипа

Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты