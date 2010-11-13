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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 13 ноября 2010
Ахмат
13.11.2010, суббота, 16:45
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Анжи
13'
З. Садаев
16'
Я. Голенда
62'
Н. Жосан
66'
Д. Цораев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
И. Стрелков
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 1:3!
Д. Цораев
Пас отдал
Н. Жосан
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Иванов
ГОЛ! 1:2!
Н. Жосан
Пас отдал
Д. Цораев
Замена
Н. Жосан
️️️️
Я. Голенда
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
Д. Ятченко
Замена
Тиуи
️️️️
А. Кацаев
16'
ГОЛ! 1:1!
Я. Голенда
Пас отдал
Д. Цораев
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Дмитрий Иванов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
4-1-4-1
31
Годзюр
33
Ятченко
5
Эдиев
8
Омельянчук
40
Уциев
8
Маурисио
20
Кобенко
40
Благо
6
Гвазава
10
Кацаев
9
Садаев
4-1-3-2
77
Ревишвили
7
Агаларов
13
Тагирбеков
35
Клява
3
Гаджибеков
88
Бакаев
6
Цораев
5
Кебе
13
Иванов
12
Стрелков
16
Голенда
33
Ятченко
14
Зенге
14
Зенге
33
Ятченко
9
Садаев
25
Эссаме
25
Эссаме
9
Садаев
10
Кацаев
28
Тиуи
28
Тиуи
10
Кацаев
12
Стрелков
0
Бурзиев
0
Бурзиев
12
Стрелков
16
Голенда
23
Жосан
23
Жосан
16
Голенда
13
Иванов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Иванов
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Ахмат - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В.Кулагин
В.Бобык (оба - Москва)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:30 (прямая)
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