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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
А. Аверьянов, Н. Еремин (оба - Москва)

Рубин - Сатурн

22.08.2010, Воскресенье, 18:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ Плюс Наш футбол" - 18:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 18 тур Рубин - Сатурн
Россия. Премьер-Лига 2010
4 тур
4 апреля, воскресенье 16:30 Сатурн 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 18:30 Рубин 5:1 Сатурн
7 тур
2 мая, суббота 19:00 Сатурн 0:5 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
2 ноября, воскресенье 14:15 Сатурн 1:2 Рубин
13 тур
16 июля, среда 19:00 Рубин 0:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
12 августа, воскресенье 18:30 Рубин 0:1 Сатурн
6 тур
21 апреля, суббота 16:30 Сатурн 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Рубин
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Рубин 0:3 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Рубин 0:0 Сатурн
1 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
16 августа, понедельник 00:00 Рубин 0:1 Сатурн
12 тур
19 мая, среда 00:00 Сатурн 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Сатурн
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Сатурн 1:1 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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