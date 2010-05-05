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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Т. Калугин, В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)

Локомотив - Сатурн

05.05.2010, Среда, 18:45 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 9 тур Локомотив - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 19:00 Локомотив 2:2 Сатурн
12 тур
14 июня, воскресенье 16:30 Сатурн 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
16 августа, суббота 19:30 Локомотив 0:0 Сатурн
4 тур
5 апреля, суббота 16:00 Сатурн 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 14:00 Локомотив 0:2 Сатурн
8 тур
5 мая, суббота 16:00 Сатурн 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Локомотив 0:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Сатурн
13 тур
26 июня, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Сатурн
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Сатурн
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 2:1 Локомотив
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Сатурн
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Локомотив 1:1 Сатурн
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Сатурн
9 тур
17 мая, среда 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
4 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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