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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
А. Малородов (Саратов), Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

Динамо - Сатурн

24.04.2010, Суббота, 16:15 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Динамо - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 16:15 Динамо 1:0 Сатурн
9 тур
17 мая, воскресенье 17:30 Сатурн 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
4 октября, суббота 16:00 Динамо 2:1 Сатурн
10 тур
11 мая, воскресенье 14:00 Сатурн 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
6 октября, суббота 19:00 Сатурн 2:1 Динамо
12 тур
10 июня, воскресенье 18:30 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 3:0 Динамо
3 тур
31 марта, пятница 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Сатурн 0:1 Динамо
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Динамо 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Сатурн
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
13 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 0:1 Динамо
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
29 июля, понедельник 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Сатурн 0:3 Динамо
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Сатурн 6:1 Динамо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Динамо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Динамо
1 тур
25 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Динамо 0:0 Сатурн
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 3:3 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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