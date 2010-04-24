Динамо - Сатурн

|23 тур
|26 сентября, суббота
|16:15
|Динамо
|1:0
|Сатурн
|9 тур
|17 мая, воскресенье
|17:30
|Сатурн
|0:0
|Динамо
|23 тур
|26 сентября, суббота
|16:15
|Динамо
|1:0
|Сатурн
|9 тур
|17 мая, воскресенье
|17:30
|Сатурн
|0:0
|Динамо
|24 тур
|4 октября, суббота
|16:00
|Динамо
|2:1
|Сатурн
|10 тур
|11 мая, воскресенье
|14:00
|Сатурн
|2:0
|Динамо
|26 тур
|6 октября, суббота
|19:00
|Сатурн
|2:1
|Динамо
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|18:30
|Динамо
|1:1
|Сатурн
|18 тур
|10 сентября, воскресенье
|00:00
|Сатурн
|3:0
|Динамо
|3 тур
|31 марта, пятница
|00:00
|Динамо
|1:1
|Сатурн
|27 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Сатурн
|4 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Сатурн
|0:0
|Динамо
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|Сатурн
|1:0
|Динамо
|1 тур
|25 марта, суббота
|00:00
|Динамо
|2:0
|Сатурн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|61:21
|+40
|68
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|51:22
|+29
|62
|3.
|Рубин
|30
|15
|13
|2
|37:16
|+21
|58
|4.
|Спартак М
|30
|13
|10
|7
|43:33
|+10
|49
|5.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|34:29
|+5
|48
|6.
|Спартак Нч
|30
|12
|8
|10
|40:37
|+3
|44
|7.
|Динамо М
|30
|9
|13
|8
|38:31
|+7
|40
|8.
|Томь
|30
|10
|7
|13
|35:43
|-8
|37
|9.
|Ростов
|30
|10
|4
|16
|27:44
|-17
|34
|10.
|Сатурн
|30
|8
|10
|12
|27:38
|-11
|34
|11.
|Анжи
|30
|9
|6
|15
|29:39
|-10
|33
|12.
|Ахмат
|30
|8
|9
|13
|28:34
|-6
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|7
|10
|13
|28:40
|-12
|31
|14.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|6
|16
|24:35
|-11
|30
|15.
|Алания
|30
|7
|9
|14
|25:41
|-16
|30
|16.
|Сибирь
|30
|4
|8
|18
|34:58
|-24
|20