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Судьи
Главный судья:
Владимир Петтай (Петрозаводск)
Помощники:
В. Семенов (Гатчина), С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)

Ростов - Сатурн

28.03.2010, Воскресенье, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 3 тур Ростов - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 16:15 Ростов 1:2 Сатурн
14 тур
18 июля, суббота 20:30 Сатурн 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 17:15 Ростов 1:3 Сатурн
13 тур
16 июня, суббота 17:00 Сатурн 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Ростов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Ростов 0:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 19:00 Ростов 0:0 Сатурн
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сатурн 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:1 Ростов
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Сатурн
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Ростов 1:4 Сатурн
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Ростов
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:2 Ростов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Сатурн 1:1 Ростов
14 тур
30 июня, среда 00:00 Ростов 4:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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