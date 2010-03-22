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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
А. Лагун (Санкт-Петербург), И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)

Томь - Рубин

22.03.2010, Понедельник, 15:00 мск Томск, стадион Труд Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 2 тур Томь - Рубин Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 11:45 Томь 0:0 Рубин
8 тур
11 мая, понедельник 14:00 Рубин 4:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
15 августа, пятница 16:00 Томь 1:2 Рубин
4 тур
5 апреля, суббота 19:00 Рубин 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Рубин 1:3 Томь
12 тур
9 июня, суббота 15:00 Томь 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Томь 4:0 Рубин
28 тур
7 июля, пятница 00:00 Рубин 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Рубин 0:0 Томь
10 тур
28 мая, суббота 16:00 Томь 1:2 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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