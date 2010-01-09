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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Родез
Бордо - Родез: обзор матча 09 января 2010
Бордо
09.01.2010, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Родез
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бордо - Родез
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
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Родез
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