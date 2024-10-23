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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Атланта Юнайтед
Монреаль - Атланта Юнайтед: обзор матча 23 октября 2024
Монреаль
23.10.2024, среда, 02:30
США. МЛС, MLS Cup - Play-In Round
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Атланта Юнайтед
63'
Д. Мартинес
89'
Д. Мартинес (П)
29'
Б. Леннон
44'
С. Грегерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Атланта Юнайтед
ГОЛ!
С. Лобжанидзе
4:5
ГОЛ!
J. Vilsaint
4:4
ГОЛ!
Д. Уильямс
3:4
ГОЛ!
Г. Корбо
3:3
ГОЛ!
А. Миранчук
2:3
ГОЛ!
Н. Салиба
2:2
ГОЛ!
Д. Риос
1:2
Пенальти не реализован!
Т. Пирс
ГОЛ!
Д. МакКарти
1:1
ГОЛ!
Д. Мартинес
1:0
Замена
Г. Корбо
️️️️
Д. Кэмпбелл
90'
+8
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Мартинес
89'
89'
Замена
Л. Абрам
️️️️
Т. Вольфф
82'
Желтая карточка
Д. МакКарти
74'
Замена
Д. Риос
️️️️
Д. Тиаре
74'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Фортюн
ГОЛ! 1:2!
Д. Мартинес
63'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Кларк
59'
Замена
J. Vilsaint
️️️️
С. Пьетт
59'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Р. Эдвардс
59'
49'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
П. Амадор
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Грегерсен
Пас отдал
А. Миранчук
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Леннон
Пас отдал
П. Амадор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
(К)
ОП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Каден Кларк
АП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
(К)
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Джамал Тиаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Валентино
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
27
Dawid Bugaj
ЦП
8
Доминик Янков
АП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Атланта Юнайтед
44
Джош Коэн
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
13
Дакс МакКарти
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
10
Ксанде Силва
ПВ
14
Даниэль Риос
ЦФ
4-1-2-2-2
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
4
3
Маршалл-Ратти
6
Пьетт
24
Салиба
7
Дюк
44
Эдвардс
8
Кларк
77
Мартинес
40
3-2-3-1-1
1
Гьюзан
2
Грегерсен
33
Уильямс
12
Эрнандес
11
Леннон
5
Амадор
99
Слиш
35
Фортюн
12
Лобжанидзе
59
Миранчук
19
Тиаре
44
Эдвардс
46
Пирс
46
Пирс
44
Эдвардс
6
Кэмпбелл
95
Корбо
95
Корбо
6
Кэмпбелл
6
Пьетт
99
99
6
Пьетт
8
Кларк
90
Опоку
90
Опоку
8
Кларк
Вольфф
96
Абрам
96
Абрам
Вольфф
35
Фортюн
13
МакКарти
13
МакКарти
35
Фортюн
5
Амадор
16
Вольфф
16
Вольфф
5
Амадор
19
Тиаре
14
Риос
14
Риос
19
Тиаре
Остались в запасе
Монреаль
Атланта Юнайтед
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
27
Dawid Bugaj
ЦП
8
Доминик Янков
АП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Роб Валентино
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
27
Dawid Bugaj
ЦП
8
Доминик Янков
АП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Роб Валентино
Статистика матча Монреаль - Атланта Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
6
Офсайды
0
1
Количество передач
706
360
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.58
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Стадион:
Saputo Stadium, Montreal
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