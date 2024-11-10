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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Шарлотт
Орландо Сити - Шарлотт: обзор матча 10 ноября 2024
Орландо Сити
10.11.2024, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Шарлотт
90+12'
Ф. Торрес
81'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Шарлотт
ГОЛ!
R. Santos
4:1
ГОЛ!
Э. Вествуд
3:1
ГОЛ!
Ф. Торрес
3:0
Пенальти не реализован!
К. Свидерски
ГОЛ!
К. Смит
2:0
Пенальти не реализован!
П. Бьель
ГОЛ!
Л. Муриэль
1:0
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
90'
+12
Пенальти не реализован!
Ф. Торрес
90'
+12
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Урсо
90'
+5
Желтая карточка
П. Бьель
Замена
Д. Брекало
️️️️
Р. Шлегель
89'
84'
Желтая карточка
Б. Бронико
84'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
Б. Бронико
81'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Л. Абада
Замена
К. Смит
️️️️
D. Dan Þórhallsson
79'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
М. Охеда
79'
72'
Замена
Л. Абада
️️️️
K. Calderón Vargas
Замена
Л. Муриэль
️️️️
И. Ангуло
65'
Замена
Д. Макгуайр
️️️️
Р. Энрике
65'
Желтая карточка
Р. Энрике
64'
61'
Замена
К. Свидерски
️️️️
П. Агьеман
53'
Желтая карточка
Н. Бирн
46'
Желтая карточка
A. Malanda
40'
Желтая карточка
П. Агьеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Adilson Malanda
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Шарлотт
22
Давид Бингхэм
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
2-2-2-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Охеда
11
Торрес
18
Энрике
3
20
77
Ангуло
3-1-1-1-4
1
Калина
14
Бирн
13
Бронико
3
Рим
8
Вествуд
4
Приветт
16
Бьель
28
Диани
18
7
Агьеман
29
21
Шлегель
4
Брекало
4
Брекало
21
Шлегель
3
24
Смит
24
Смит
3
10
Охеда
14
Лодейро
14
Лодейро
10
Охеда
18
Энрике
23
Макгуайр
23
Макгуайр
18
Энрике
77
Ангуло
10
Муриэль
10
Муриэль
77
Ангуло
13
Бронико
30
Урсо
30
Урсо
13
Бронико
18
11
Абада
11
Абада
18
7
Агьеман
28
Свидерски
28
Свидерски
7
Агьеман
Остались в запасе
Орландо Сити
Шарлотт
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
22
Давид Бингхэм
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Орландо Сити - Шарлотт
1
6
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
496
352
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.55
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
2 : 1
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Главный судья:
Ismir Pekmic, USA
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
Новости команд
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