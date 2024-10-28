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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Шарлотт
Орландо Сити - Шарлотт: обзор матча 28 октября 2024
Орландо Сити
28.10.2024, понедельник, 03:30
США. МЛС, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Шарлотт
Матч
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Статистика матча Орландо Сити - Шарлотт
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0
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0
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
2 : 1
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
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