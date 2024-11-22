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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шарджа - Аль-Наср
Шарджа - Аль-Наср: обзор матча 22 ноября 2024
Шарджа
22.11.2024, пятница, 15:40
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Наср
33'
O. Camara
59'
O. Camara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарджа - Аль-Наср
Замена
M. Meloni
️️️️
M. Hassan
73'
Замена
C.
️️️️
F. Ben Al Arbi
73'
ГОЛ! 2:0!
O. Camara
59'
57'
Замена
М. Азаркан
️️️️
A. Toure
ГОЛ! 1:0!
O. Camara
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарджа
40
Adel Al Hosani
ВР
4
Shahin Abdulrahman
(К)
ЦЗ
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
88
Majed Hassan
ЦП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
11
Firas Ben Al Arbi
ЦП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Наср
12
Ahmad Shambih
(К)
ВР
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
4
Gláuber
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Шарджа
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
22
Marcus Meloni
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
24
Маджид Рашид
ОП
6
Dhari Fahad
ЦП
14
Khaled Bawazir
ЦП
7
Caio
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Аль-Наср
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
80
Salem Alsomhi
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-4-1
40
96
Ю-Мин
55
11
4
19
Эбрахейм
88
30
11
5
9
Биро
4-1-1-4
12
4
2
31
3
6
49
Буссаид
11
41
7
Мабхут
28
88
22
22
88
11
7
7
11
28
17
Азаркан
17
Азаркан
28
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Наср
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
24
Маджид Рашид
ОП
6
Dhari Fahad
ЦП
14
Khaled Bawazir
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
80
Salem Alsomhi
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
24
Маджид Рашид
ОП
6
Dhari Fahad
ЦП
14
Khaled Bawazir
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
80
Salem Alsomhi
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Шарджа - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
391
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
Юнайтед ФК
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
Аджман Клуб
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