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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Вахда - Аль-Васл
Аль-Вахда - Аль-Васл: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Вахда
22.11.2024, пятница, 18:30
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Васл
31'
Б. Диарра
19'
Х. Сеферович
84'
Ч. Сын Хен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Васл
87'
Желтая карточка
A. Salmin
Желтая карточка
Б. Диарра
86'
86'
Желтая карточка
А. Салех
84'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Сын Хен
77'
Замена
А. Салех
️️️️
А. Перес
76'
Замена
A. Salmin
️️️️
N. Giménez
Замена
L. Wamba
️️️️
К. Агудело
69'
Замена
Ф. Отеле
️️️️
Х. Эркинов
69'
66'
Красная карточка
С. Мияилович
ГОЛ! 1:1!
Б. Диарра
Пас отдал
А. Нуроллахи
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
10'
Желтая карточка
M. Suroor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
12
Али Салмин
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
Омар Хрибин
ЦФ
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
10
Фабио Лима
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Вахда
50
Rashid Ali
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
41
Oumarou Diadje
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
13
Faris Khalil
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
3-1-3-2-1
1
5
2
15
12
Салмин
19
10
Нуроллахи
94
Диарра
11
Эркинов
7
Агудело
70
Хрибин
3-2-2-1-2
1
4
11
31
15
Сын Хен
25
Перес
22
Мияилович
6
10
Лима
7
9
Сеферович
Хамад
41
41
Хамад
7
Агудело
42
42
7
Агудело
11
Эркинов
7
Отеле
7
Отеле
11
Эркинов
25
Перес
12
Салех
12
Салех
25
Перес
31
5
5
31
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Васл
50
Rashid Ali
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
8
Mohamed Abdalla
ЦП
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
32
Mohamed Ali
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
50
Rashid Ali
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
8
Mohamed Abdalla
ЦП
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Васл
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
9
Офсайды
2
5
Количество передач
441
273
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
Аль-Вахда
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
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