Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкпул - Шеффилд Уэнсдэй
Блэкпул - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 17 сентября 2024
Блэкпул
17.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
34'
Д. Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гассама
88'
Желтая карточка
П. Чарльз
76'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Шеффилд
76'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
С. Ингелссон
74'
Желтая карточка
П. Валентин
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
74'
Замена
Р. Финниган
️️️️
А. Морган
73'
Замена
Р. Аптер
️️️️
Э. Эмблтон
73'
69'
Замена
Ч. Макнил
️️️️
Д. Лоу
Желтая карточка
А. Морган
68'
Желтая карточка
Д. Бисли
63'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Х. Коулсон
62'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Томпсон
62'
58'
Замена
А. Фамево
️️️️
G. Otegbayo
46'
Замена
Д. Гассама
️️️️
А. Мусаба
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бернард
Пас отдал
М. Смит
31'
Желтая карточка
А. Мусаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
29
Джордан Роудс
(К)
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Gabriel Otegbayo
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
(К)
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
14
Шеффилд
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Райан Финниган
ЦП
42
Spencer Knight
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
28
Пеннингтон
4
Кейси
3
15
Коулсон
2
Томпсон
44
Эмблтон
8
Морган
14
Кэри
9
Бисли
29
Роудс
3-2-1-3-1
1
Чарльз
22
5
Бернард
13
Патерсон
2
Валентин
3
Лоу
14
Шеффилд
9
Лоу
6
Ингелссон
49
Мусаба
14
Смит
15
Коулсон
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
15
Коулсон
8
Морган
8
Финниган
8
Финниган
8
Морган
2
Томпсон
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
2
Томпсон
44
Эмблтон
30
Аптер
30
Аптер
44
Эмблтон
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
22
14
Фамево
14
Фамево
22
14
Шеффилд
2
Палмер
2
Палмер
14
Шеффилд
6
Ингелссон
10
Беннэн
10
Беннэн
6
Ингелссон
49
Мусаба
23
Гассама
23
Гассама
49
Мусаба
9
Лоу
23
Макнил
23
Макнил
9
Лоу
Остались в запасе
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдэй
30
Гарри Тайрер
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
42
Spencer Knight
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
1
James Beadle
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
42
Spencer Knight
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
Остались в запасе
1
James Beadle
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Блэкпул - Шеффилд Уэнсдэй
2
4
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
8
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
385
535
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 18 тур
Блэкпул
- : -
01.12.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
0 : 0
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
- : -
01.12.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 4
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Thomas Kirk, England
Новости команд
Все
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+