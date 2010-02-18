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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Ювентус
Аякс - Ювентус: обзор матча 18 февраля 2010
Аякс
18.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ювентус
17'
М. Сулеймани
31'
Амаури
58'
Амаури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Ювентус
+2
Красная карточка
Х. Салихамиджич
Замена
Х. Сук
️️️️
Э. Эно
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Диего
Замена
Д. Роммедаль
️️️️
М. Сулеймани
Замена
К. Эриксен
️️️️
У. Эмануэльсон
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Амаури
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Амаури
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Диего
Замена
З. Грыгера
️️️️
Д. Зебина
Желтая карточка
Олегер
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Пас отдал
К. Маркизио
Желтая карточка
М. Сулеймани
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 1:0!
М. Сулеймани
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЛП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Деми Де Зеув
ПП
18
Урби Эмануэльсон
ЛФ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Диего
АП
10
Клаудио Маркизио
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
4-4-2
1
Стекеленбург
14
Вертонген
23
Олегер
23
Алдервейрелд
9
ван дер Вил
6
Де Йонг
10
Сулеймани
21
Эно
6
Де Зеув
18
Эмануэльсон
9
Суарес
3-1-3-1-2
1
Буффон
11
Зебина
6
Легротталье
14
Кьеллини
30
Мело
10
Маркизио
22
Сиссоко
29
Де Челье
10
Диего
11
Амаури
10
Дель Пьеро
18
Эмануэльсон
24
Эриксен
24
Эриксен
18
Эмануэльсон
10
Сулеймани
11
Роммедаль
11
Роммедаль
10
Сулеймани
21
Эно
9
Сук
9
Сук
21
Эно
11
Зебина
26
Грыгера
26
Грыгера
11
Зебина
11
Амаури
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
11
Амаури
10
Диего
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Диего
Остались в запасе
Аякс
Ювентус
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Аякс - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович
Желько Грцец (оба - Хорватия)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:50 (прямая)
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