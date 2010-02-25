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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Аякс
Ювентус - Аякс: обзор матча 25 февраля 2010
Ювентус
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Аякс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аякс
Замена
А. Кандрева
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
К. Эриксен
Замена
Д. Роммедаль
️️️️
Э. Эно
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Пантелич
Замена
М. Каморанези
️️️️
Диего
Желтая карточка
Э. Эно
Замена
Х. Сук
️️️️
М. Сулеймани
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Амаури
15'
Травма
Амаури
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
10
Клаудио Маркизио
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
ЛП
21
Эйонг Эно
ОП
6
Сим Де Йонг
АП
6
Деми Де Зеув
ПП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Габри
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Маннингер
29
Де Челье
14
Кьеллини
6
Легротталье
26
Грыгера
30
Мело
22
Сиссоко
10
Маркизио
10
Диего
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-1-3-1-1
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
23
Олегер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
21
Эно
6
Де Зеув
10
Сулеймани
24
Эриксен
6
Де Йонг
9
Пантелич
10
Диего
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Диего
10
Дель Пьеро
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Дель Пьеро
11
Амаури
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Амаури
9
Пантелич
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
9
Пантелич
21
Эно
11
Роммедаль
11
Роммедаль
21
Эно
10
Сулеймани
9
Сук
9
Сук
10
Сулеймани
Остались в запасе
Ювентус
Аякс
23
Карло Пинсольо
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Габри
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Габри
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Ювентус - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Кристоф Капелли.
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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