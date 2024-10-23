Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Ульсан Хендэ - Виссел Кобе
Ульсан Хендэ - Виссел Кобе: обзор матча 23 октября 2024
Ульсан Хендэ
23.10.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 3 тур
0 : 2
Завершен
Виссел Кобе
48'
T. Miyashiro
73'
T. Miyashiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Виссел Кобе
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
85'
84'
Замена
R. Hirose
️️️️
T. Miyashiro
84'
Замена
Y. Kuwasaki
️️️️
T. Ogihara
Замена
M. Lee
️️️️
S. Shim
76'
Замена
C. Lee
️️️️
Ч. Ву-Ен
76'
76'
Замена
D. Sasaki
️️️️
Ю. Осако
73'
ГОЛ! 0:2!
T. Miyashiro
Пас отдал
Й. Муто
70'
Замена
K. Yuruki
️️️️
J. Patric
Замена
S. Ko
️️️️
Г. Арабидзе
66'
Замена
M. Ju
️️️️
Я. Кариелло
66'
Замена
G. Ludwigson
️️️️
J. Si-young
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
T. Miyashiro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
(К)
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
13
Min-jun Kim
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Виссел Кобе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
16
Koya Yuruki
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Хен У
5
77
33
20
5
Ву-Ен
24
73
Юн Ил-Лок
9
Арабидзе
99
Кариелло
8
4-2-4
1
Маекава
4
3
Тулер
15
24
7
Идегучи
6
26
10
Осако
11
Муто
11
77
16
16
77
5
Ву-Ен
72
72
5
Ву-Ен
9
Арабидзе
7
7
9
Арабидзе
99
Кариелло
10
10
99
Кариелло
33
17
17
33
11
37
37
11
6
25
25
6
26
16
16
26
10
Осако
13
13
10
Осако
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Виссел Кобе
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
13
Min-jun Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Такаюки Йосида
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
13
Min-jun Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
Остались в запасе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Такаюки Йосида
Статистика матча Ульсан Хендэ - Виссел Кобе
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
560
346
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Ulsan Sports Complex Stadium, Ulsan
Новости команд
Все
Ульсан Хендэ
Виссел Кобе
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
16 сентября
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
16 сентября
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
2025.10.01 18:38
5
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
2025.06.26 00:01
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.26 17:30
«Барселона» начала азиатское турне с победы
2025.07.27 15:41
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+