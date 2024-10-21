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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Райян - Аль-Ахли
Аль-Райян - Аль-Ахли: обзор матча 21 октября 2024
Аль-Райян
21.10.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Ахли
65'
Ф. Аль-Хамад (АГ)
16'
Г. Вейга
38'
Ф. Аль-Бурайкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Райян - Аль-Ахли
Замена
️️️️
А. Абдулазиз
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
А. Маджраши
90'
+4
Замена
З. Мубарак Аль-Джоани
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
Замена
R. Tabata
️️️️
А. Ахмед
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гарсия
78'
76'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Вейга
76'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
А. Тони
Желтая карточка
А. Ахмед
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Аль-Хамад
65'
Замена
M. Naji
️️️️
М. Салех
63'
55'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Желтая карточка
А. Абдулазиз
52'
51'
Замена
Ф. Аль-Хамад
️️️️
М. Демирал
50'
Желтая карточка
Ф. Аль-Хамад
Замена
Г. Перейра
️️️️
Д. Бренет
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
Р. Марез
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вейга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
48
Пауло Виктор
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
5
Александер
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-3
48
Виктор
55
Салех
13
Амару
5
Гарсия
3
Ахмед
30
Бренет
6
Абдулазиз
4
де Сар
10
Гедес
17
Бенчарки
7
Трезеге
4-1-2-1-2
1
Аль-Санби
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
31
Яслам
40
Аль-Асмари
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
3
Ахмед
7
7
3
Ахмед
55
Салех
12
12
55
Салех
30
Бренет
11
Перейра
11
Перейра
30
Бренет
28
Демирал
26
Аль-Хамад
26
Аль-Хамад
28
Демирал
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
17
Тони
10
Вейга
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Вейга
Остались в запасе
Аль-Райян
Аль-Ахли
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
18
Adel Bader Musa
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
5
Александер
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
18
Adel Bader Musa
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
5
Александер
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Юнес Али
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Райян - Аль-Ахли
3
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
10
Офсайды
2
0
Количество передач
433
573
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Ахмад бин Али
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