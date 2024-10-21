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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн - Аль-Хиляль
Аль-Айн - Аль-Хиляль: обзор матча 21 октября 2024
Аль-Айн
21.10.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
4 : 5
Завершен
Аль-Хиляль
39'
С. Рахими
63'
М. Санабрия
67'
С. Рахими
90+6'
С. Рахими (П)
26'
Р. Лоди
45+2'
С. Милинкович-Савич
45+5'
С. Аль-Давсари
65'
С. Аль-Давсари
75'
С. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Айн - Аль-Хиляль
90'
+13
Желтая карточка
Х. Аль-Давсари
90'
+10
Желтая карточка
Ж. Канселу
ГОЛ с пенальти! 4:5!
С. Рахими
90'
+6
Желтая карточка
М. Паласиос
90'
+2
89'
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
А. Митрович
Замена
Х. Хашеми
️️️️
Ф. Кардосо
85'
82'
Красная карточка
А. аль-Булеахи
77'
Замена
Неймар
️️️️
Н. Аль-Давсари
75'
ГОЛ! 3:5!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
М. Канно
69'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
К. Кулибали
69'
Замена
М. Канно
️️️️
Р. Невеш
ГОЛ! 3:4!
С. Рахими
Пас отдал
М. Паласиос
67'
65'
ГОЛ! 2:4!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 2:3!
М. Санабрия
63'
Замена
K. Fo Doh Laba
️️️️
A. Traoré
56'
45'
+5
ГОЛ! 1:3!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
Н. Аль-Давсари
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ж. Канселу
ГОЛ! 1:1!
С. Рахими
Пас отдал
E. Jorgens de Menezes
39'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лоди
Пас отдал
А. Митрович
20'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
17
Эйса
77
3
15
15
Кардосо
38
Пак
70
21
Рахими
10
Каку
20
Паласиос
8
Аль-Балуши
3-3-1-2-1
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
15
Кардосо
16
Хашеми
16
Хашеми
15
Кардосо
32
Инфантино
32
Инфантино
70
9
9
70
9
Митрович
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
9
Митрович
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
6
Аль-Давсари
10
Неймар
10
Неймар
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Хиляль
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Хиляль
1
1
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
10
14
Офсайды
4
0
Количество передач
409
334
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Хазза бин Зайед
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