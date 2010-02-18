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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Тихон Калугин, Николай Голубев.

Атлетико - Галатасарай

18.02.2010, Четверг, 23:05 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: "НТВ+ Классика" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Атлетико - Галатасарай
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