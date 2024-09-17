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Лига чемпионов АФК
Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе
Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе: обзор матча 17 сентября 2024
Бурирам Юнайтед
17.09.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
0 : 0
Завершен
Виссел Кобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе
Желтая карточка
Д. Коолс
90'
+2
Замена
P. Sukjitthammakul
️️️️
К. Дугалл
88'
83'
Замена
K. Yuruki
️️️️
T. Miyashiro
Замена
J. Tabinas
️️️️
Т. Бунматан
82'
73'
Замена
Тулер
️️️️
Y. Honda
Замена
C.
️️️️
Биссоли
68'
64'
Желтая карточка
T. Ogihara
61'
Замена
T. Ogihara
️️️️
Y. Kuwasaki
61'
Замена
H. Ide
️️️️
N. Iino
46'
Замена
Й. Муто
️️️️
K. Yamauchi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
55
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
9
Супачай Чайдед
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Бурирам Юнайтед
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
40
Jefferson Tabinas
ЦЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
18
Athit Berg
ЦП
33
T. Chotmuangpak
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
19
Chrigor
ЦФ
Виссел Кобе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
3
Тулер
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
18
Haruya Ide
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
35
Niina Tominaga
ЦФ
16
Koya Yuruki
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
3-3-4
13
Этеридж
20
Джалу
27
Коолс
2
55
Бунматан
16
Дугалл
6
9
Чайдед
7
Биссоли
91
96
4-4-2
1
Маекава
15
21
24
4
25
30
7
Идегучи
2
13
11
55
Бунматан
40
40
55
Бунматан
16
Дугалл
27
27
16
Дугалл
7
Биссоли
19
19
7
Биссоли
15
3
Тулер
3
Тулер
15
2
18
18
2
25
6
6
25
11
16
16
11
30
11
Муто
11
Муто
30
Остались в запасе
Бурирам Юнайтед
Виссел Кобе
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
18
Athit Berg
ЦП
33
T. Chotmuangpak
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
35
Niina Tominaga
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Остались в запасе
1
Сиварак Тедсунгноен
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
18
Athit Berg
ЦП
33
T. Chotmuangpak
ЦП
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
Остались в запасе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
35
Niina Tominaga
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Такаюки Йосида
Статистика матча Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
301
505
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Гамба Осака
1 : 1
28.10.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 1
13.10.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Информация о матче
Главный судья:
Мухаммад Таки Аль-Джаафари
(Сингапур)
Стадион:
Chang Arena, Buriram
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