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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - КуПС
Ильвес - КуПС: обзор матча 24 сентября 2024
Ильвес
24.09.2024, вторник, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
КуПС
37'
О. Юккола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - КуПС
Желтая карточка
O. Virtanen
90'
+2
Замена
Д. Акпудже
️️️️
А. Акиньеми
89'
76'
Замена
J. Voutilainen
️️️️
Я. Оксанен
Замена
M. Söderbäck
️️️️
Р. Риски
68'
Замена
M. Stjopin
️️️️
A. Popovitch
68'
55'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
S. Saarinen
55'
Замена
П. Пеннанен
️️️️
A. Heinonen
54'
Желтая карточка
S. Saarinen
ГОЛ! 1:0!
О. Юккола
Пас отдал
L. Ala-Myllymaki
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
99
Ранжел
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
3-1-5
22
5
Пиккарайнен
30
19
Юккола
14
9
Риски
17
Акиньеми
7
16
4-5-2
25
Сиссе
16
25
Антви
18
20
Руоппи
26
13
Оксанен
20
10
1
Крайдль
17
17
Акиньеми
44
Акпудже
44
Акпудже
17
Акиньеми
9
Риски
10
10
9
Риски
14
8
8
14
18
33
33
18
13
Оксанен
7
7
13
Оксанен
17
8
Пеннанен
8
Пеннанен
17
Остались в запасе
Ильвес
КуПС
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
12
Aatu Hakala
ВР
99
Ранжел
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
99
Ранжел
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Ильвес - КуПС
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
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