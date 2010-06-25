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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швейцария - Гондурас
Швейцария - Гондурас: обзор матча 25 июня 2010
Швейцария
25.06.2010, пятница, 22:30
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Гондурас
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
Д. Турсиос
️️️️
Д. Суасо
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Д. Паласиос
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Хуггель
Замена
А. Фрай
️️️️
Б. Нкуфо
Замена
В. Мартинес
️️️️
Р. Нуньес
Замена
Х. Якин
️️️️
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Х. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЛП
8
Гекхан Инлер
(К)
ЦП
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ПП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Блез Нкуфо
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
(К)
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
7
Рамон Нуньес
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Джерри Паласиос
АП
17
Эдгар Альварес
ПП
11
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Швейцария
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Александр Фрай
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Гондурас
22
Донис Эскобер
ВР
1
Рикардо Каналес
ВР
4
Джонни Паласиос
ЦЗ
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Серхио Мендоса
ПЗ
20
Амадо Гевара
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
15
Вальтер Мартинес
АП
19
Данило Турсиос
ПВ
12
Джордж Уэлком
ЦФ
9
Карлос Павон
ЦФ
4-4-2
1
Бенальо
3
Циглер
5
фон Берген
13
Грихтинг
2
Лихтштайнер
16
Фернандес
8
Инлер
6
Хуггель
7
Барнетта
10
Нкуфо
19
Дердийок
4-4-1-1
18
Вальядарес
16
Сабильон
2
Чавес
5
Бернардес
3
Фигероа
17
Альварес
6
Томас
8
Паласиос
7
Нуньес
9
Паласиос
11
Суасо
6
Хуггель
23
Шакири
23
Шакири
6
Хуггель
10
Нкуфо
9
Фрай
9
Фрай
10
Нкуфо
16
Фернандес
15
Якин
15
Якин
16
Фернандес
9
Паласиос
12
Уэлком
12
Уэлком
9
Паласиос
7
Нуньес
15
Мартинес
15
Мартинес
7
Нуньес
11
Суасо
19
Турсиос
19
Турсиос
11
Суасо
Остались в запасе
Швейцария
Гондурас
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
22
Донис Эскобер
ВР
1
Рикардо Каналес
ВР
4
Джонни Паласиос
ЦЗ
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Серхио Мендоса
ПЗ
20
Амадо Гевара
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Карлос Павон
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
22
Донис Эскобер
ВР
1
Рикардо Каналес
ВР
4
Джонни Паласиос
ЦЗ
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Серхио Мендоса
ПЗ
20
Амадо Гевара
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Карлос Павон
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Швейцария - Гондурас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Гондурас
3 : 0
14.10.2025
Гаити
Информация о матче
Помощники судьи:
Рикардо Касас
Эрнан Майдана (оба - Аргентина)
Стадион:
Фри Стейт
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 22:20 (прямая трансляция)
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