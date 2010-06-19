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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Япония
Нидерланды - Япония: обзор матча 19 июня 2010
Нидерланды
19.06.2010, суббота, 15:30
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Япония
53'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Япония
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
Замена
И. Афеллай
️️️️
У. Снейдер
Замена
К. Тамада
️️️️
Й. Окубо
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Хасебе
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Д. Мацуи
ГОЛ! 1:0!
У. Снейдер
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
0
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
4
Тулио
ЦЗ
22
Юджи Наказава
ЦЗ
3
Юичи Комано
ПЗ
0
Йошито Окубо
ЛВ
2
Юки Абе
ОП
8
Дайсуке Мацуи
ЦП
7
Ясухито Эндо
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Япония
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Кенго Накамура
ЦП
20
Юниси Инамото
ЦП
10
Шунсуке Накамура
АП
12
Кишо Яно
ЦФ
11
Кейджи Тамада
ЦФ
19
Такаюки Моримото
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-3-1
1
Стекеленбург
5
ван Бронкхорст
14
Матейсен
3
Хейтинга
2
ван дер Вил
6
ван Боммел
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
10
Снейдер
0
Кейт
9
ван Перси
3-3-2-1-1
1
Кавашима
17
Хасебе
4
Тулио
22
Наказава
3
Комано
2
Абе
5
Нагатомо
8
Мацуи
7
Эндо
0
Окубо
4
Хонда
0
ван дер Ваарт
21
Элиа
21
Элиа
0
ван дер Ваарт
10
Снейдер
8
Афеллай
8
Афеллай
10
Снейдер
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
0
Окубо
11
Тамада
11
Тамада
0
Окубо
8
Мацуи
10
Шунсуке Накамура
10
Шунсуке Накамура
8
Мацуи
17
Хасебе
18
Оказаки
18
Оказаки
17
Хасебе
Остались в запасе
Нидерланды
Япония
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
12
Кишо Яно
ЦФ
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
14
Кенго Накамура
ЦП
1
Сейго Наразаки
ВР
20
Юниси Инамото
ЦП
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
19
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
12
Кишо Яно
ЦФ
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
14
Кенго Накамура
ЦП
1
Сейго Наразаки
ВР
20
Юниси Инамото
ЦП
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Такеши Окада
Статистика матча Нидерланды - Япония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Информация о матче
Помощники судьи:
Рикардо Касас
Эрнан Майдана (оба - Аргентина)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Первый" - 15:30 (Прямая трансляция)
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