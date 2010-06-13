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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Австралия
Германия - Австралия: обзор матча 13 июня 2010
Германия
13.06.2010, воскресенье, 22:30
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Австралия
8'
Л. Подольски
27'
М. Клозе
68'
Т. Мюллер
71'
Какау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Австралия
Желтая карточка
Какау
+2
Замена
М. Марин
️️️️
Л. Подольски
Замена
М. Йединак
️️️️
Б. Эмертон
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 4:0!
Какау
Пас отдал
М. Озил
Замена
Какау
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Подольски
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
К. Валери
Красная карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Л. Нилл
Замена
Б. Холмен
️️️️
В. Грелла
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Лам
Желтая карточка
К. Мур
Желтая карточка
М. Озил
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Бастиан Швайнштайгер
ПП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австралия
1
Марк Шварцер
ВР
11
Скотт Чипперфилд
ЛЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ЦЗ
3
Крэйг Мур
ЦЗ
8
Люк Уилкшир
ПЗ
19
Ричард Гарсия
ЛП
5
Джейсон Кулина
ЦП
13
Винченцо Грелла
ЦП
16
Карл Валери
АП
7
Брэтт Эмертон
ПП
4
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
Германия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
21
Дэвид Карни
ЛЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
17
Никита Рукавица
ЛП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
20
Дарио Видошич
ЦФ
10
Гарри Кьюэлл
ЦФ
9
Джошуа Кеннеди
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
14
Бадштубер
3
Фридрих
0
Мертезакер
0
Лам
10
Подольски
6
Хедира
7
Швайнштайгер
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
4-4-1-1
1
Шварцер
8
Уилкшир
2
Нилл
3
Мур
11
Чипперфилд
7
Эмертон
5
Кулина
13
Грелла
19
Гарсия
16
Валери
4
Кэхилл
10
Подольски
21
Марин
21
Марин
10
Подольски
0
Клозе
16
Какау
16
Какау
0
Клозе
10
Озил
23
Гомес
23
Гомес
10
Озил
19
Гарсия
17
Рукавица
17
Рукавица
19
Гарсия
7
Эмертон
15
Йединак
15
Йединак
7
Эмертон
13
Грелла
14
Холмен
14
Холмен
13
Грелла
Остались в запасе
Германия
Австралия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
21
Дэвид Карни
ЛЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
20
Дарио Видошич
ЦФ
10
Гарри Кьюэлл
ЦФ
9
Джошуа Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
21
Дэвид Карни
ЛЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
20
Дарио Видошич
ЦФ
10
Гарри Кьюэлл
ЦФ
9
Джошуа Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Пим Вербеек
Статистика матча Германия - Австралия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
Информация о матче
Помощники судьи:
Хосе Луис Камарго
Мендес Альберто Морин (оба - Мексика)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (прямая)
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