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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Алжир - Словения
Алжир - Словения: обзор матча 13 июня 2010
Алжир
13.06.2010, воскресенье, 15:30
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словения
76'
Р. Корен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - Словения
Желтая карточка
Х. Йебда
+4
+2
Желтая карточка
А. Комац
Замена
А. Комац
️️️️
А. Радосавлевич
Замена
Н. Печник
️️️️
В. Бирса
Замена
А. Гедиура
️️️️
Ф. Кадир
Замена
Р. Саифи
️️️️
К. Матмур
ГОЛ! 0:1!
Р. Корен
Пас отдал
Б. Йокич
Вторая желтая
А. Геззаль
Желтая карточка
А. Геззаль
Замена
А. Геззаль
️️️️
Р. Джеббур
Замена
З. Любиянкич
️️️️
З. Дедич
Желтая карточка
А. Радосавлевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
16
Фаузи Шауши
ВР
3
Надир Бельхадж
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Антар Яхья
(К)
ПЗ
17
Фуед Кадир
ЛП
7
Хассан Йебда
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
8
Мехди Ласен
ПП
13
Карим Матмур
ЦФ
11
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Вальтер Бирса
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ОП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
17
Андраж Кирм
ПП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Алжир
1
Лоунес Гауауи
ВР
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
17
Адлан Гедиура
ЦП
6
Язид Мансури
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
10
Рафик Саифи
ЦФ
22
Джамель Абдун
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Словения
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Суад Филекович
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
3
Элведин Джинич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
20
Андрей Комац
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
4-1-3-2
16
Шауши
3
Бельхадж
2
Бугерра
5
Халлиш
4
Яхья
7
Йебда
17
Кадир
15
Зиани
8
Ласен
11
Джеббур
13
Матмур
4-1-3-2
1
Ханданович
2
Бречко
4
Шулер
5
Цесар
13
Йокич
18
Радосавлевич
17
Кирм
8
Корен
10
Бирса
14
Дедич
11
Новакович
13
Матмур
10
Саифи
10
Саифи
13
Матмур
17
Кадир
17
Гедиура
17
Гедиура
17
Кадир
11
Джеббур
9
Геззаль
9
Геззаль
11
Джеббур
18
Радосавлевич
20
Комац
20
Комац
18
Радосавлевич
14
Дедич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
14
Дедич
10
Бирса
7
Печник
7
Печник
10
Бирса
Остались в запасе
Алжир
Словения
1
Лоунес Гауауи
ВР
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
6
Язид Мансури
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
22
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
16
Александер Шелига
ВР
19
Суад Филекович
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
3
Элведин Джинич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоунес Гауауи
ВР
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
6
Язид Мансури
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
22
Джамель Абдун
ЦФ
Остались в запасе
16
Александер Шелига
ВР
19
Суад Филекович
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
3
Элведин Джинич
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Алжир - Словения
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Помощники судьи:
Лионель Лиаль (Коста-Рика)
Карлос Пострана (Гондурас)
Стадион:
Петер Мокаба
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:55 (прямая)
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