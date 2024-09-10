Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
КНДР - Катар
КНДР - Катар: обзор матча 10 сентября 2024
КНДР
10.09.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Катар
31'
А. Афиф (П)
44'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КНДР - Катар
Желтая карточка
K. Ju-Hyok
82'
74'
Замена
Э. Жуниор
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
69'
Замена
М. Ваад
️️️️
Х. Ахмед
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Али
Пас отдал
A. Fahmi Moustafa
38'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
Т. Салман
38'
Замена
A. Fahmi Moustafa
️️️️
А. Бадр Аль-Язиди
Желтая карточка
K. Pom Hyok
34'
Замена
K. Jong
️️️️
J. Ri
32'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Афиф
Красная карточка
K. Chol Jang
28'
22'
Желтая карточка
Т. Салман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
14
Ok-Chol Choe
ЦЗ
16
Kim Yu Song
ЦЗ
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
3
Kuk Chol Jang
(К)
ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
22
Kim Kuk Bom
ЦП
10
Il-song Ri
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
ЦП
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
КНДР
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Катар
21
Салах Закария
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
23
Ассим Мадибо
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
3-3-4
1
14
16
4
3
20
22
10
17
10
9
4-4-2
22
Баршам
3
Мендес
2
Мигель
4
Абдусаллам
14
Ахмед
5
Салман
13
Аль-Язиди
25
Аль-Хассан
20
Фати
19
Али
11
Афиф
9
23
23
9
4
Абдусаллам
8
Жуниор
8
Жуниор
4
Абдусаллам
14
Ахмед
4
Ваад
4
Ваад
14
Ахмед
13
Аль-Язиди
18
18
13
Аль-Язиди
5
Салман
17
Мохаммед
17
Мохаммед
5
Салман
Остались в запасе
КНДР
Катар
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
21
Салах Закария
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча КНДР - Катар
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
189
515
Сейвы
4
3
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
9
12
Матчи команд
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
New Laos National Stadium, Vientiane
Посещаемость:
140
Новости команд
Все
КНДР
Катар
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
2025.02.14 19:07
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+