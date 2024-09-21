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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Васл - Аль-Наср
Аль-Васл - Аль-Наср: обзор матча 21 сентября 2024
Аль-Васл
21.09.2024, суббота, 19:00
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Наср
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Наср
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
5
Samir Memisevic
ЦЗ
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
4
Gláuber
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
49
Адель Таарабт
(К)
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
38
Moussa Ndiaye
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Аль-Наср
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
3-2-1-1-2
1
25
Перес
15
Сын Хен
31
12
Салех
4
6
10
Лима
7
Канедо
7
3-1-2-2-2
40
5
3
4
8
Фер
6
49
Таарабт
17
Азаркан
49
Буссаид
7
Мабхут
38
Остались в запасе
Аль-Васл
Аль-Наср
32
Mohamed Ali
ВР
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Остались в запасе
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аль-Васл - Аль-Наср
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
8
Офсайды
3
2
Количество передач
417
403
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
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