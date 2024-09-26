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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Паулу - Ботафого
Сан-Паулу - Ботафого: обзор матча 26 сентября 2024
Сан-Паулу
26.09.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Ботафого
87'
Х. Кальери
15'
Т. Алмада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Ботафого
ГОЛ!
М. Мартинс
4:5
Пенальти не реализован!
Р. Нестор
ГОЛ!
Т. Алмада
4:4
ГОЛ!
Лусиано
4:3
Пенальти не реализован!
Витиньо
ГОЛ!
И. Винисиус
3:3
ГОЛ!
Маршал
2:3
ГОЛ!
Л. Моура
2:2
ГОЛ!
Данило
1:2
ГОЛ!
Л. Густаво
1:1
ГОЛ!
Ч. Че
0:1
Пенальти не реализован!
Х. Кальери
Желтая карточка
И. Винисиус
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Маршал
Вторая желтая
Рафинья
90'
+2
Желтая карточка
Рафинья
90'
+2
90'
+2
Красная карточка
Р. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
А. Силва
87'
83'
Замена
Данило
️️️️
Грегоре
83'
Замена
Маршал
️️️️
А. Теллес
Замена
М. Араухо
️️️️
Велингтон
83'
Замена
А. Силва
️️️️
В. Рато
83'
Желтая карточка
Р. Нестор
79'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Рафинья
75'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Д. Бобадилья
75'
70'
Замена
Ч. Че
️️️️
Д. Саварино
70'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
60'
Замена
Адриэлсон
️️️️
А. Барбоза
Желтая карточка
Д. Бобадилья
53'
49'
Желтая карточка
Джон
Пенальти не реализован!
Л. Моура
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
А. Барбоза
Замена
Лусиано
️️️️
В. Гомес
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алмада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
4-1-2-3
23
Рафаэл
34
Велингтон
13
Рафинья
5
Арболеда
15
Франко
14
Густаво
10
Рато
7
Моура
9
Кальери
7
Гомес
16
Бобадилья
4-2-1-2-1
12
Джон
2
Витиньо
15
Баштуш
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
13
Рафинья
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Рафинья
16
Бобадилья
11
Нестор
11
Нестор
16
Бобадилья
34
Велингтон
15
Араухо
15
Араухо
34
Велингтон
7
Гомес
10
Лусиано
10
Лусиано
7
Гомес
10
Рато
17
Силва
17
Силва
10
Рато
13
Теллес
21
Маршал
21
Маршал
13
Теллес
2
Барбоза
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
2
Барбоза
40
Грегоре
15
Данило
15
Данило
40
Грегоре
11
Саварино
3
Че Че
3
Че Че
11
Саварино
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
Остались в запасе
Сан-Паулу
Ботафого
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Сан-Паулу - Ботафого
4
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
396
278
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.11
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Морумби
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