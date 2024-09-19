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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ботафого - Сан-Паулу
Ботафого - Сан-Паулу: обзор матча 19 сентября 2024
Ботафого
19.09.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сан-Паулу
90'
+4
Желтая карточка
Р. Арболеда
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
90'
+1
82'
Желтая карточка
Рафинья
82'
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Кальери
Замена
М. Мартинс
️️️️
И. Жезус
79'
Замена
Ч. Че
️️️️
М. Фрейтас
79'
Желтая карточка
Баштуш
72'
69'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
А. Франко
69'
Замена
М. Араухо
️️️️
В. Гомес
69'
Замена
Лусиано
️️️️
Л. Моура
Замена
Маршал
️️️️
А. Теллес
68'
Замена
Тикиньо
️️️️
Л. Энрике
68'
59'
Замена
В. Рато
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Л. Энрике
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
13
Теллес
15
Баштуш
2
Барбоза
2
Витиньо
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
4-1-1-4
23
Рафаэл
13
Рафинья
5
Арболеда
15
Франко
34
Велингтон
14
Густаво
7
Моура
35
16
Бобадилья
9
Кальери
7
Гомес
13
Теллес
21
Маршал
21
Маршал
13
Теллес
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
17
Фрейтас
3
Че Че
3
Че Че
17
Фрейтас
11
Жезус
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Жезус
11
Энрике
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Энрике
15
Франко
5
Феррарези
5
Феррарези
15
Франко
7
Гомес
15
Араухо
15
Араухо
7
Гомес
13
Рафинья
10
Рато
10
Рато
13
Рафинья
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
7
Моура
10
Лусиано
10
Лусиано
7
Моура
Остались в запасе
Ботафого
Сан-Паулу
25
Роберто Фернандес
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Ботафого - Сан-Паулу
2
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
541
307
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.73
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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