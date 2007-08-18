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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - ФК Харьков
Таврия - ФК Харьков: обзор матча 18 августа 2007
Таврия
18.08.2007, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 6 тур
1 : 0
Завершен
ФК Харьков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таврия - ФК Харьков
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
ФК Харьков
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
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