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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Сиэтл - Лос-Анджелес
Сиэтл - Лос-Анджелес: обзор матча 18 августа 2024
Сиэтл
18.08.2024, воскресенье, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
14'
Р. Холлингшид
25'
К. Камара
53'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес
85'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Буанга
85'
Замена
O. Campos
️️️️
Р. Холлингшид
Замена
Д. Лейва
️️️️
Ж. Пауло
85'
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
А. Русняк
73'
73'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Э. Атуэста
64'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
И. Санчес
64'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Камара
Замена
Р. Руидиас
️️️️
К. Рольдан
61'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
О. Варгас
61'
Замена
Л. Чу
️️️️
П. Ротрок
61'
Желтая карточка
К. Рольдан
60'
53'
ГОЛ! 0:3!
Д. Буанга
Пас отдал
У. Льорис
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Камара
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Холлингшид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Пол Ротрок
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
(К)
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сиэтл
29
Якоб Кастро
ВР
5
Натан
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
3
Omar Campos
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
98
Дэвид Мартинес
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
11
Русняк
3
Варгас
13
Моррис
14
Ротрок
4-2-2-1-1
1
Льорис
14
Паленсия
25
Шано
33
Лонг
3
Мурильо
6
Санчес
20
Атуэста
24
Холлингшид
19
Богуш
99
Буанга
85
Камара
6
Пауло
6
Лейва
6
Лейва
6
Пауло
14
Ротрок
7
Чу
7
Чу
14
Ротрок
7
Рольдан
9
Руидиас
9
Руидиас
7
Рольдан
11
Русняк
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
11
Русняк
3
Варгас
12
Атенсио
12
Атенсио
3
Варгас
24
Холлингшид
3
3
24
Холлингшид
20
Атуэста
4
Сегура
4
Сегура
20
Атуэста
6
Санчес
27
О'Брайен
27
О'Брайен
6
Санчес
99
Буанга
98
Мартинес
98
Мартинес
99
Буанга
85
Камара
9
Жиру
9
Жиру
85
Камара
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес
29
Якоб Кастро
ВР
5
Натан
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
12
Томас Хасал
ВР
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
29
Якоб Кастро
ВР
5
Натан
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
11
10
Количество передач
562
341
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
Люмен Филд
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