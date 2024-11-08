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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Ростов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Ростов (мол)
08.11.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 10 тур
3 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
9'
И. Тутов
25'
А. Бондарь
42'
И. Петров
34'
Ф. Бондарь
62'
А. Корнеев
84'
А. Корнеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов (мол) - Локомотив (мол)
90'
Желтая карточка
Д. Трайгель
Замена
Н. Андриянов
️️️️
И. Меликов
90'
88'
Замена
К. Шоронов
️️️️
Ф. Бондарь
Замена
В. Хухровский
️️️️
Н. Бабакин
87'
84'
ГОЛ! 3:3!
А. Корнеев
Пас отдал
Д. Трайгель
Замена
А. Кокотун
️️️️
А. Бондарь
79'
78'
Желтая карточка
Б. Цыбров
Замена
С. Грозовский
️️️️
Г. Суанов
71'
Желтая карточка
Н. Колючкин
69'
Замена
Р. Асенчуков
️️️️
И. Петров
67'
62'
ГОЛ! 3:2!
А. Корнеев
56'
Желтая карточка
А. Корнеев
55'
Желтая карточка
Е. Ведерников
Желтая карточка
А. Амосов
52'
46'
Замена
Б. Цыбров
️️️️
А. Морозов
Желтая карточка
Д. Шевченко
45'
ГОЛ! 3:1!
И. Петров
Пас отдал
А. Бондарь
42'
34'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бондарь
Пас отдал
А. Гердт
ГОЛ! 2:0!
А. Бондарь
Пас отдал
И. Петров
25'
22'
Желтая карточка
Д. Чевардин
21'
Замена
Д. Трайгель
️️️️
Э. Данилов
ГОЛ! 1:0!
И. Тутов
9'
8'
Красная карточка
М. Захаржевский
7'
Желтая карточка
М. Захаржевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
48
Сергей Мокроусов
ВР
37
Дмитрий Шевченко
ЛЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
65
Никита Колючкин
ЦЗ
47
Иван Веселков
ПЗ
83
Иван Петров
ЛВ
54
Андрей Амосов
ОП
6
Ислам Меликов
ОП
71
Андрей Бондарь
АП
96
Инароко Тутов
АП
82
Георгий Суанов
ЦФ
Главный тренер
Антон Лазуткин
Локомотив (мол)
56
Богдан Шейко
ВР
65
Артем Семин
ЦЗ
76
Матвей Захаржевский
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
68
Эльвин Данилов
ОП
74
Даниил Чевардин
ОП
47
Егор Ведерников
АП
78
Федор Бондарь
АП
59
Арсений Гердт
АП
90
Александр Морозов
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов (мол)
93
Кирилл Михеев
ВР
85
Владислав Хухровский
ЛЗ
44
Александр Заригин
ЦЗ
52
Серафим Грозовский
ЛВ
11
Александр Кокотун
ОП
84
Кристиан Михайлов
АП
94
Данил Малышев
АП
70
Руслан Шерматов
АП
46
Рустам Асенчуков
ПВ
82
Владимир Авдеев
ЦФ
65
Николай Андриянов
ЦФ
28
Владислав Соколов
ЦФ
Локомотив (мол)
89
Кирилл Балашов
ЛЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
5
Иван Анисимов
ЦЗ
72
Ефим Кузьмин
ЦП
73
Егор Степанов
АП
67
Владислав Мамонов
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
4
Константин Шоронов
ЦФ
4-2-3-1
48
Мокроусов
37
Шевченко
59
Бабакин
65
Колючкин
47
Веселков
54
Амосов
6
Меликов
83
Петров
96
Тутов
71
Бондарь
82
Суанов
2-3-3-2
56
Шейко
65
Семин
76
Захаржевский
38
Топинка
68
Данилов
74
Чевардин
78
Бондарь
59
Гердт
47
Ведерников
78
Корнеев
90
Морозов
59
Бабакин
85
Хухровский
85
Хухровский
59
Бабакин
71
Бондарь
11
Кокотун
11
Кокотун
71
Бондарь
82
Суанов
52
Грозовский
52
Грозовский
82
Суанов
83
Петров
46
Асенчуков
46
Асенчуков
83
Петров
6
Меликов
65
Андриянов
65
Андриянов
6
Меликов
68
Данилов
22
Трайгель
22
Трайгель
68
Данилов
90
Морозов
9
Цыбров
9
Цыбров
90
Морозов
78
Бондарь
4
Шоронов
4
Шоронов
78
Бондарь
Остались в запасе
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
93
Кирилл Михеев
ВР
82
Владимир Авдеев
ЦФ
44
Александр Заригин
ЦЗ
84
Кристиан Михайлов
АП
94
Данил Малышев
АП
70
Руслан Шерматов
АП
28
Владислав Соколов
ЦФ
Главный тренер
Антон Лазуткин
89
Кирилл Балашов
ЛЗ
5
Иван Анисимов
ЦЗ
72
Ефим Кузьмин
ЦП
73
Егор Степанов
АП
67
Владислав Мамонов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
93
Кирилл Михеев
ВР
82
Владимир Авдеев
ЦФ
44
Александр Заригин
ЦЗ
84
Кристиан Михайлов
АП
94
Данил Малышев
АП
70
Руслан Шерматов
АП
28
Владислав Соколов
ЦФ
Остались в запасе
89
Кирилл Балашов
ЛЗ
5
Иван Анисимов
ЦЗ
72
Ефим Кузьмин
ЦП
73
Егор Степанов
АП
67
Владислав Мамонов
ПВ
Главный тренер
Антон Лазуткин
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ростов (мол) - Локомотив (мол)
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
0 : 0
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
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