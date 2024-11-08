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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Зенит (мол)
08.11.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 10 тур
3 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
42'
М. Хохлов
62'
Н. Лобов
79'
Н. Базилевский
65'
М. Пыхчеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Замена
Е. Дубинин
️️️️
Н. Базилевский
90'
87'
Желтая карточка
Т. Рожков
Желтая карточка
Н. Базилевский
83'
ГОЛ! 3:1!
Н. Базилевский
Пас отдал
И. Ананьев
79'
Желтая карточка
И. Ананьев
76'
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Пыхчеев
Пас отдал
Е. Гуляев
63'
Замена
В. Солопов
️️️️
В. Пастушков
Желтая карточка
Н. Лобов
62'
ГОЛ! 2:0!
Н. Лобов
Пас отдал
К. Воинков
62'
Желтая карточка
К. Глазунов
59'
Замена
И. Ананьев
️️️️
М. Хохлов
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Хохлов
Пас отдал
Н. Базилевский
42'
35'
Желтая карточка
А. Трофимов
Замена
С. Чернов
️️️️
С. Карелин
28'
Желтая карточка
В. Французов
18'
11'
Желтая карточка
А. Данилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
93
Максим Шичанин
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
63
Станислав Карелин
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
39
Максим Хохлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Спартак М (мол)
1
Егор Кошкин
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
75
Кирилл Макаров
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рябов
Зенит (мол)
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Архип Лакс
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
52
Иван Ананьев
ЦП
50
Данил Лукиян
АП
89
Матвей Иванов
ЛФ
Спартак М (мол)
54
Даниил Лукин
ВР
46
Богдан Руппель
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ПЗ
63
Даниил Павленко
ПЗ
89
Виктор Солопов
ЛВ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
13
Даниил Борцов
ЦФ
3-3-2-2
93
Шичанин
47
Тарасов
98
Лобов
65
Французов
45
Глазунов
5
Мушкарин
87
Никифоров
64
Воинков
63
Карелин
39
Хохлов
81
Базилевский
3-1-1-3-2
1
Кошкин
48
Данилов
61
Рожков
5
Горяинов
80
Пыхчеев
75
Макаров
25
Гуляев
87
Пономарчук
77
Плотников
20
Сысоев
43
Трофимов
39
Хохлов
52
Ананьев
52
Ананьев
39
Хохлов
81
Базилевский
97
Дубинин
97
Дубинин
81
Базилевский
63
Карелин
85
Чернов
85
Чернов
63
Карелин
Пастушков
89
Солопов
89
Солопов
Пастушков
36
Пастушков
36
Пастушков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
99
Максим Халилов
ЛВ
50
Данил Лукиян
АП
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
89
Матвей Иванов
ЛФ
47
Кирилл Обонин
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
1
Архип Лакс
ВР
Главный тренер
Константин Коноплев
76
Егор Ананьев
ПЗ
54
Даниил Лукин
ВР
63
Даниил Павленко
ПЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
13
Даниил Борцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рябов
Остались в запасе
99
Максим Халилов
ЛВ
50
Данил Лукиян
АП
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
89
Матвей Иванов
ЛФ
47
Кирилл Обонин
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
1
Архип Лакс
ВР
Остались в запасе
76
Егор Ананьев
ПЗ
54
Даниил Лукин
ВР
63
Даниил Павленко
ПЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
13
Даниил Борцов
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Главный тренер
Игорь Рябов
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Информация о матче
Где смотреть матч:
2х2
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