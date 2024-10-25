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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 25 октября 2024
ЦСКА (мол)
25.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа A, 8 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Р. Славин
️️️️
А. Вакулич
80'
Замена
Г. Уткин
️️️️
М. Жуков
80'
71'
Замена
М. Богданец
️️️️
А. Авагумян
Пенальти не реализован!
А. Вакулич
67'
66'
Желтая карточка
Д. Ладоха
Замена
К. Дударин
️️️️
Н. Абдулкин
57'
46'
Замена
К. Передерий
️️️️
В. Хабаров
Замена
Я. Свансон
️️️️
Д. Коверов
46'
20'
Желтая карточка
Д. Богомолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
85
Егор Бесаев
ВР
97
Максим Жуков
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Александр Демин
ЦЗ
87
Сергей Васильев
ЦЗ
18
Николай Абдулкин
ОП
84
Александр Вакулич
АП
68
Данила Прокопьев
АП
76
Никита Савин
ПВ
50
Дмитрий Коверов
ЦФ
56
Максим Сидельников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Краснодар (мол)
58
Данил Ладоха
ВР
4
Никита Тагиев
ЦЗ
80
Александр Мосин
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ПЗ
97
Арсений Попушой
ЛВ
25
Станислав Олейник
ОП
63
Михаил Захаров
ОП
93
Артем Желанников
ОП
21
Денис Богомолов
АП
29
Артур Авагумян
ЦФ
11
Сергей Дедяев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
ЦСКА (мол)
99
Николай Баровский
ВР
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
2
Герман Уткин
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ЛВ
69
Ярослав Свансон
АП
77
Руслан Славин
ЦФ
55
Даниил Резниченко
ЦФ
Краснодар (мол)
32
Игнат Тереховский
ВР
70
Кирилл Передерий
ЦЗ
4
Степан Гиголян
ЦЗ
19
Максим Богданец
ЦФ
4-1-3-2
85
Бесаев
97
Жуков
4
Демин
87
Васильев
23
Абдулкадыров
18
Абдулкин
84
Вакулич
68
Прокопьев
76
Савин
56
Сидельников
50
Коверов
3-3-2-2
58
Ладоха
52
Хабаров
80
Мосин
4
Тагиев
25
Олейник
63
Захаров
93
Желанников
21
Богомолов
97
Попушой
11
Дедяев
29
Авагумян
18
Абдулкин
96
Дударин
96
Дударин
18
Абдулкин
84
Вакулич
77
Славин
77
Славин
84
Вакулич
50
Коверов
69
Свансон
69
Свансон
50
Коверов
97
Жуков
2
Уткин
2
Уткин
97
Жуков
52
Хабаров
70
Передерий
70
Передерий
52
Хабаров
29
Авагумян
19
Богданец
19
Богданец
29
Авагумян
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
55
Даниил Резниченко
ЦФ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
99
Николай Баровский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
32
Игнат Тереховский
ВР
4
Степан Гиголян
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Остались в запасе
55
Даниил Резниченко
ЦФ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
12
Ростислав Поляков
ЦЗ
99
Николай Баровский
ВР
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
4
Степан Гиголян
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
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