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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Спартак М (мол)
27.09.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Зенит (мол)
70'
Т. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
90'
+3
Желтая карточка
К. Обонин
90'
+3
Желтая карточка
Г. Кашеев
Желтая карточка
Д. Иванников
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Мушкарин
90'
Желтая карточка
А. Тарасов
Замена
Д. Борцов
️️️️
А. Гурылев
87'
70'
ГОЛ! 0:1!
Т. Иванов
Замена
В. Пастушков
️️️️
А. Пономарчук
64'
Желтая карточка
Е. Гузиев
63'
Замена
А. Трофимов
️️️️
И. Старков
46'
Замена
А. Помалюк
️️️️
Е. Гуляев
46'
27'
Желтая карточка
С. Карелин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
86
Илья Тихомиров
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
80
Михаил Пыхчеев
ОП
37
Иван Старков
ЦП
75
Кирилл Макаров
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рябов
Зенит (мол)
93
Максим Шичанин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
7
Тимур Иванов
ПВ
63
Станислав Карелин
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Спартак М (мол)
1
Егор Кошкин
ВР
34
Александр Прохоров
ВР
54
Даниил Лукин
ВР
11
Валерий Озеров
ЛЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ПЗ
63
Даниил Павленко
ПЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
13
Даниил Борцов
ЦФ
Зенит (мол)
1
Архип Лакс
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
48
Артур Гагиев
ЛФ
75
Владимир Жариков
ЦФ
2-2-2-3-1
86
Тихомиров
23
Иванников
24
Сечкин
74
Гузиев
80
Пыхчеев
37
Старков
75
Макаров
17
Гурылев
87
Пономарчук
25
Гуляев
20
Сысоев
3-2-2-2
93
Шичанин
85
Чернов
40
Кашеев
47
Тарасов
45
Глазунов
5
Мушкарин
63
Карелин
7
Иванов
81
Базилевский
89
Иванов
25
Гуляев
91
Помалюк
91
Помалюк
25
Гуляев
17
Гурылев
13
Борцов
13
Борцов
17
Гурылев
87
Пономарчук
36
Пастушков
36
Пастушков
87
Пономарчук
37
Старков
43
Трофимов
43
Трофимов
37
Старков
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
76
Егор Ананьев
ПЗ
11
Валерий Озеров
ЛЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
1
Егор Кошкин
ВР
34
Александр Прохоров
ВР
54
Даниил Лукин
ВР
63
Даниил Павленко
ПЗ
Главный тренер
Игорь Рябов
1
Архип Лакс
ВР
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
48
Артур Гагиев
ЛФ
75
Владимир Жариков
ЦФ
99
Максим Халилов
ЛВ
Главный тренер
Константин Коноплев
Остались в запасе
76
Егор Ананьев
ПЗ
11
Валерий Озеров
ЛЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
1
Егор Кошкин
ВР
34
Александр Прохоров
ВР
54
Даниил Лукин
ВР
63
Даниил Павленко
ПЗ
Остались в запасе
1
Архип Лакс
ВР
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
48
Артур Гагиев
ЛФ
75
Владимир Жариков
ЦФ
99
Максим Халилов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Рябов
Главный тренер
Константин Коноплев
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
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