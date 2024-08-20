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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Карабах
Динамо Загреб - Карабах: обзор матча 20 августа 2024
Динамо Загреб
20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Карабах
29'
М. Пьяца
75'
С. Куленович
80'
С. Куленович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Карабах
ГОЛ! 3:0!
С. Куленович
Пас отдал
Х. Кордоба
80'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Сучич
77'
Замена
Х. Кордоба
️️️️
Б. Петкович
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Куленович
Пас отдал
М. Батурина
75'
74'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Л. Андраде
Желтая карточка
С. Куленович
69'
Замена
С. Куленович
️️️️
А. Ходжа
63'
Замена
М. Бернауэр
️️️️
М. Пьяца
63'
62'
Желтая карточка
Ж. Ромао
Желтая карточка
П. Сучич
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
29'
Замена
Т. Огивара
️️️️
С. Ристовски
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Бруно Петкович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
9
Петкович
7
Пьяца
3-1-1-3-2
97
Бантич
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
11
Андраде
66
Андраде
44
Джафаргулиев
33
Ристовски
26
Огивара
26
Огивара
33
Ристовски
7
Пьяца
6
Бернауэр
6
Бернауэр
7
Пьяца
8
Сучич
26
Рог
26
Рог
8
Сучич
11
Ходжа
17
Куленович
17
Куленович
11
Ходжа
9
Петкович
70
Кордоба
70
Кордоба
9
Петкович
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
Остались в запасе
Динамо Загреб
Карабах
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Динамо Загреб - Карабах
2
1
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
10
Офсайды
0
1
Количество передач
339
447
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
9
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Максимир
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