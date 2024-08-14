Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 14 августа 2024
Цинциннати
14.08.2024, среда, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
Филадельфия Юнион
66'
П. Буха
80'
Д. Йедлин
52'
М. Уре
61'
Т. Барибо
81'
Т. Барибо
84'
К. Салливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
90'
+2
Желтая карточка
К. Вагнер
86'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
Замена
B. Halsey
️️️️
Д. Йедлин
86'
Замена
Х. Валенсуэла
️️️️
О. Нвободо
85'
84'
ГОЛ! 2:4!
К. Салливан
81'
ГОЛ! 2:3!
Т. Барибо
Пас отдал
К. Салливан
ГОЛ! 2:2!
Д. Йедлин
Пас отдал
Л. Акоста
80'
75'
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
75'
Замена
С. Адениран
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 1:2!
П. Буха
66'
Замена
К. Келси
️️️️
С. Сантос
62'
Замена
K. Keller
️️️️
И. Мерфи
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Т. Барибо
Пас отдал
Д. Газдаг
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
Д. Газдаг
Замена
Л. Акоста
️️️️
К. Бэйрд
46'
Желтая карточка
М. Робинсон
43'
38'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
(К)
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Павел Буха
ЦП
10
Лука Орельяно
ПВ
21
Крис Бэйрд
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
(К)
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
25
Пол Уолтерс
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
26
Malik Pinto
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
1
Oliver Semmle
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
6
Каван Салливан
ЦП
17
Christopher Olney
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
14
Джереми Рафанелло
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
4-1-1-1-3
18
12
Робинсон
32
Мерфи
2
Йедлин
15
Авазим
5
Нвободо
20
Буха
10
Орельяно
19
Сантос
7
21
Бэйрд
4-1-3-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Барибо
32
Мерфи
12
12
32
Мерфи
2
Йедлин
15
15
2
Йедлин
21
Бэйрд
32
Акоста
32
Акоста
21
Бэйрд
5
Нвободо
22
Валенсуэла
22
Валенсуэла
5
Нвободо
19
Сантос
19
Келси
19
Келси
19
Сантос
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
17
Уре
7
Адениран
7
Адениран
17
Уре
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
13
Evan Louro
ВР
25
Пол Уолтерс
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
26
Malik Pinto
ЦП
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
13
Холден Трент
ВР
1
Oliver Semmle
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
6
Каван Салливан
ЦП
17
Christopher Olney
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
25
Пол Уолтерс
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
26
Malik Pinto
ЦП
17
Kenji Mboma Dem
ЦФ
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
1
Oliver Semmle
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
6
Каван Салливан
ЦП
17
Christopher Olney
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
1
1
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Нарушения
3
0
Офсайды
0
2
Количество передач
82
87
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
Информация о матче
Главный судья:
Рубиэль Васкес
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Новости команд
Все
Цинциннати
Филадельфия Юнион
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+