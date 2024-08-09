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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Тигрес УАНЛ - Пачука
Тигрес УАНЛ - Пачука: обзор матча 09 августа 2024
Тигрес УАНЛ
09.08.2024, пятница, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Пачука
65'
М. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тигрес УАНЛ - Пачука
90'
+2
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Замена
E. Tercero
️️️️
R. Carioca
88'
86'
Замена
G. Alvarez
️️️️
У. Идрисси
85'
Замена
А. Баутиста
️️️️
Н. Деосса
84'
Желтая карточка
Н. Деосса
72'
Замена
Борха
️️️️
П. Педраса
Замена
J. Vigón
️️️️
Х. Брунетта
69'
Желтая карточка
R. Carioca
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Флорес
Пас отдал
N. Ibáñez
65'
Замена
N. Ibáñez
️️️️
А. Жиньяк
61'
Замена
L. Quinones
️️️️
С. Кордова
61'
Замена
М. Флорес
️️️️
J. Herrera
61'
49'
Желтая карточка
Л. Родригес
45'
+4
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Х. Ангуло
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигрес УАНЛ
19
Guido Pizarro
(К)
ЦЗ
13
Diego Reyes
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
8
Фернандо Горриаран
ЦП
77
Jonathan Herrera
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
17
Себастьян Кордова
АП
1
N. Guzman
ЦФ
20
J. Aquino
ЦФ
5
R. Carioca
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
33
Андрес Миколта
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Брайан Гонсалес
ЦП
16
Педро Педраса
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
13
Овен Гонсалес
ЦП
18
Элиас Монтиэль
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Тигрес УАНЛ
25
Carlos Rodríguez
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
4
Eduardo Tercero
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Sebastian Fierro
ЦП
8
Bernardo Parra
ЦП
6
Juan Vigón
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
23
L. Quinones
ЦФ
7
Nicolás Ibáñez
ЦФ
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ЦЗ
26
Алан Баутиста
ЦП
13
Анхель Мена
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЦП
16
Jahaziel Marchand
ЦП
187
Gael Alvarez
ЦП
17
Борха
ЦФ
15
Sergio Aguayo
ЦФ
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
19
Luis Calzadilla
ЦФ
3-2-2-4
19
13
27
Ангуло
8
Горриаран
77
17
Кордова
11
Брунетта
1
10
Жиньяк
5
20
3-5-1-2
25
Морено
24
Родригес
22
Кабрал
33
Миколта
5
Гонсалес
18
Деосса
13
Гонсалес
18
Монтиэль
16
Педраса
11
Идрисси
19
Лопес
23
Рондон
5
4
4
5
11
Брунетта
6
6
11
Брунетта
77
20
Флорес
20
Флорес
77
17
Кордова
23
23
17
Кордова
10
Жиньяк
7
7
10
Жиньяк
18
Деосса
26
Баутиста
26
Баутиста
18
Деосса
11
Идрисси
187
187
11
Идрисси
16
Педраса
17
Борха
17
Борха
16
Педраса
Остались в запасе
Тигрес УАНЛ
Пачука
25
Carlos Rodríguez
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Sebastian Fierro
ЦП
8
Bernardo Parra
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
31
Jose Eulogio
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ЦЗ
13
Анхель Мена
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЦП
16
Jahaziel Marchand
ЦП
15
Sergio Aguayo
ЦФ
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
19
Luis Calzadilla
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Остались в запасе
25
Carlos Rodríguez
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Sebastian Fierro
ЦП
8
Bernardo Parra
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ЦЗ
13
Анхель Мена
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЦП
16
Jahaziel Marchand
ЦП
15
Sergio Aguayo
ЦФ
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
19
Luis Calzadilla
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Главный тренер
Хайме Лосано
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Пачука
2
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
23
Офсайды
1
0
Количество передач
336
466
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Гвадалахара
- : -
30.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
27.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
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