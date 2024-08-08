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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Лос-Анджелес - Остин
Лос-Анджелес - Остин: обзор матча 08 августа 2024
Лос-Анджелес
08.08.2024, четверг, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Остин
11'
Д. Буанга
61'
К. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Остин
Замена
К. Камара
️️️️
Д. Буанга
88'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
Э. Атуэста
88'
86'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Г. Биро
86'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Д. Перейра
80'
Замена
Д. Рубио
️️️️
М. Деслер
Замена
Э. Сегура
️️️️
И. Санчес
75'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
O. Campos
75'
69'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
О. Букари
69'
Замена
Г. Зардес
️️️️
О. Вольф
ГОЛ! 2:0!
К. Оливера
Пас отдал
М. Богуш
61'
50'
Желтая карточка
Д. Перейра
Замена
К. Оливера
️️️️
Д. Мартинес
46'
Желтая карточка
Д. Мартинес
45'
+2
42'
Желтая карточка
М. Деслер
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
Пас отдал
У. Льорис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Omar Campos
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
6
Илие Санчес
(К)
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
98
Дэвид Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остин
1
Brad Stuver
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
7
Даниэль Перейра
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
29
Гилерме Биро
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
22
Абрахам Ромеро
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
65
Thomas Musto
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
22
Натан Ордас
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Остин
30
Stefan Cleveland
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Льорис
25
Шано
33
Лонг
3
3
Мурильо
20
Атуэста
6
Санчес
14
Паленсия
19
Богуш
99
Буанга
98
Мартинес
3-3-3-1
1
3
Деслер
4
Хайнс-Айк
2
7
Перейра
4
Ринг
33
Вольф
17
Галлахер
14
Букари
9
Дриусси
29
Биро
6
Санчес
4
Сегура
4
Сегура
6
Санчес
20
Атуэста
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
20
Атуэста
3
24
Холлингшид
24
Холлингшид
3
98
Мартинес
99
Оливера
99
Оливера
98
Мартинес
99
Буанга
85
Камара
85
Камара
99
Буанга
29
Биро
23
Колманич
23
Колманич
29
Биро
7
Перейра
20
Валенсия
20
Валенсия
7
Перейра
14
Букари
77
Обриан
77
Обриан
14
Букари
3
Деслер
11
Рубио
11
Рубио
3
Деслер
33
Вольф
9
Зардес
9
Зардес
33
Вольф
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Остин
12
Томас Хасал
ВР
22
Абрахам Ромеро
ВР
65
Thomas Musto
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
30
Stefan Cleveland
ВР
20
Matt Bersano
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
22
Абрахам Ромеро
ВР
65
Thomas Musto
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
20
Matt Bersano
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Лос-Анджелес - Остин
1
2
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
6
Офсайды
1
2
Количество передач
342
633
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
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