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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Жилина
Тренчин - Жилина: обзор матча 30 ноября 2024
Тренчин
30.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 16 тур
2 : 4
Завершен
Жилина
45'
L. Mikulaj
62'
Л. Стойсавлевич
10'
И. Биле (П)
52'
Д. Дуриш
64'
Д. Дуриш
65'
T. Hranica
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Жилина
90'
+1
Замена
A. Drame
️️️️
Д. Дуриш
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
D. Bariš
85'
81'
Замена
B. Badjie
️️️️
T. Hranica
Желтая карточка
A. Fiala
73'
Замена
A. Fiala
️️️️
T. Hajovsky
69'
65'
ГОЛ! 2:4!
T. Hranica
Пас отдал
М. Сауэр
64'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дуриш
Пас отдал
L. Prokop
ГОЛ! 2:2!
Л. Стойсавлевич
Пас отдал
T. Hajovsky
62'
58'
Желтая карточка
P. Ilko
56'
Замена
L. Prokop
️️️️
И. Биле
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дуриш
Пас отдал
И. Биле
Желтая карточка
Я. Голубек
51'
ГОЛ! 1:1!
L. Mikulaj
Пас отдал
Я. Голубек
45'
Желтая карточка
D. Bariš
35'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Биле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
11
Samuel Gidi
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
80
D. Adamkovic
ЦФ
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
30
Lubomír Belko
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
3
Michal Mynar
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
34
Lukas Prokop
ЦФ
2-2-5
30
90
8
14
Голубек
5
27
11
21
7
55
Стойсавлевич
3-3-1-3
1
Баджгонь
15
Губочан
20
21
11
21
Сауэр
29
Биле
29
Дуриш
17
Минарик
66
Кацер
16
8
16
16
8
27
6
6
27
21
13
13
21
29
Дуриш
25
25
29
Дуриш
29
Биле
34
34
29
Биле
Остались в запасе
Тренчин
Жилина
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
80
D. Adamkovic
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
1
Samuel Belanik
ВР
30
Lubomír Belko
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
3
Michal Mynar
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
80
D. Adamkovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
30
Lubomír Belko
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
3
Michal Mynar
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Тренчин - Жилина
3
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
369
385
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
0 : 0
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Erik Gemzicky, Slovakia
Стадион:
Сихот
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Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
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