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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Дукла ББ
Жилина - Дукла ББ: обзор матча 20 октября 2024
Жилина
20.10.2024, воскресенье, 16:30
Словакия. Найк Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Дукла ББ
62'
И. Биле
69'
K. Bari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Дукла ББ
88'
Замена
A. Brenkus
️️️️
M. Hlinka
Замена
T. Paliscak
️️️️
П. Пекарик
79'
Желтая карточка
S. Kopásek
77'
Замена
S. Kopásek
️️️️
K. Bari
70'
ГОЛ! 2:0!
K. Bari
69'
68'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
Д. Веселовски
68'
Замена
M. Pišoja
️️️️
B. Ľupták
ГОЛ! 1:0!
И. Биле
62'
41'
Замена
L. Migaľa
️️️️
A. Hanes
40'
Красная карточка
B. Godál
35'
Желтая карточка
Ľ. Willwéber
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
33
Boris Godál
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
11
Martin Rymarenko
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
2
Tobias Paliscak
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
4-2-1-3
30
15
Губочан
5
20
22
Пекарик
29
Биле
21
Сауэр
29
Дуриш
17
Минарик
16
66
Кацер
3-2-2-3
36
13
88
25
33
41
10
20
Веселовски
44
73
11
22
Пекарик
2
2
22
Пекарик
20
39
39
20
73
21
21
73
10
82
82
10
20
Веселовски
9
9
20
Веселовски
88
23
23
88
Остались в запасе
Жилина
Дукла ББ
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Жилина - Дукла ББ
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
677
248
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
63
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Michal Smolak, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
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