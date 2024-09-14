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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Скалица
Жилина - Скалица: обзор матча 14 сентября 2024
Жилина
14.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Скалица
54'
A. Kapralik
66'
A. Kapralik
40'
O. Podhorín (П)
72'
R. Matejov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Скалица
Замена
М. Сауэр
️️️️
М. Кацер
90'
+2
Замена
B. Badjie
️️️️
K. Bari
86'
Замена
S. Kopásek
️️️️
T. Hranica
86'
80'
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
R. Matejov
79'
Красная карточка
A. Krčík
72'
ГОЛ! 2:2!
R. Matejov
Замена
P. Ilko
️️️️
Д. Дуриш
67'
ГОЛ! 2:1!
A. Kapralik
Пас отдал
Я. Минарик
66'
ГОЛ! 1:1!
A. Kapralik
Пас отдал
Д. Дуриш
54'
45'
Замена
A. Kopas
️️️️
M. Nagy
Желтая карточка
Т. Губочан
43'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
O. Podhorín
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
11
Samuel Gidi
ЦП
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Скалица
39
Martin Junas
ВР
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Adam Krčík
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
4-1-1-4
30
15
Губочан
21
20
5
11
29
Дуриш
66
Кацер
17
Минарик
39
Алиягич
20
4-5-1
39
3
16
37
20
14
19
11
8
18
11
21
39
39
21
20
13
13
20
66
Кацер
21
Сауэр
21
Сауэр
66
Кацер
29
Дуриш
16
16
29
Дуриш
18
33
33
18
16
11
11
16
Остались в запасе
Жилина
Скалица
1
Якуб Баджгонь
ВР
1
Samuel Belanik
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
1
Якуб Баджгонь
ВР
1
Samuel Belanik
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
21
Adam Ravas
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Жилина - Скалица
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
15
Офсайды
1
0
Количество передач
572
303
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Kristian Michel, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
Новости команд
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Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
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Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
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Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
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